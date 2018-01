Frankfurt - Das am Donnerstag veröffentlichte Protokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) zur vergangenen Sitzung im Dezember hat für Bewegung an den Märkten gesorgt, so die Experten von Union Investment.Zentrales Thema sei die künftige Kommunikation der EZB im Rahmen ihres geldpolitischen Ausblicks (Forward Guidance) gewesen. Mit dieser bereite die Notenbank die Finanzmärkte auf bevorstehende geldpolitische Schritte vor. In der EZB bestünden derzeit zwei Lager hinsichtlich der Geldpolitik. Ein Teil der Mitglieder votiere für ein fixes Ende der expansiven Maßnahmen. Andere hingegen würden für eine Fortführung plädieren, um die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum zu unterstützen und das Inflationsziel von um die zwei Prozent zu erreichen. Mit Fixierung des Protokolls habe man sich dann auf einen Wortlaut geeinigt, der künftig nur eine sehr vorsichtige Änderung der Kommunikation vorsehe. Vor allem mit Rücksicht auf die Finanzbedingungen (Financial Conditions) im Euroraum, deren mögliche Verschlechterung es im Falle einer kommunikativen Veränderung es zu vermeiden gelte.

