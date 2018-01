Bekanntermaßen stehen wir Platin derzeit eher skeptisch gegenüber und präferieren im Edelmetallbereich andere Kandidaten. Doch, was Platin in den letzten Handelstagen (und -wochen) zustande brachte, lässt zumindest aufhorchen. In unserer letzten Kommentierung fassten wir die Situation bei Platin u.a. wie folgt zusammen: "[…] Ein signifikanter Ausbruch über die 965 US-Dollar käme einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...