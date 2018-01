Europäische Aktienmärkte beginnen flach, niedrige Volatilität wird später am Tag erwartet, da US-Börsen heute geschlossen bleiben DAX® (DE30 in der xStation 5) könnte aus technischer Sicht einen etwas längeren Pullback erleben Aktienanalysten könnten sich zu sicher sein, da ihre revidierten Gewinnprognosen auf Nettobasis einen Höchststand erreichen Continental (CON.DE) beginnt trotz des vielversprechenden Berichts von Citi in der Verlustzone

Zusammenfassung:Die europäischen Anleger scheinen zu Beginn der Woche noch unentschlossen zu sein, da die wichtigsten Aktienmärkte weitgehend flach eröffnet haben. Nichtsdestotrotz sind die Indizes nach einer Weile leicht in die Verlustzone gerutscht, was wiederum mit einem Anstieg bei der gemeinsamen Währung zusammenhängen könnte. Der EURUSD bewegt sich aktuell bei der 1,22-Marke. An den asiatischen Aktienmärkten war die Performance ziemlich gemischt, da der Hang Seng (CHNComp) kurz vor Handelsschluss seine vorher erzielten Gewinne nicht halten konnte. Abschließend sei noch daran erinnert, dass die US-Märkte aufgrund eines Feiertages (Martin Luther King Jr. Day) heute geschlossen bleiben und daher mit einer eher geringeren Liquidität zu rechnen ist.

Die langfristige Perspektive beim DE30 könnte in naher Zukunft auf einen Rückgang hindeuten. Quelle: xStation 5 Beginnen wir zunächst mit einer technischen Analyse, die eine mögliche Korrekturbewegung ...

