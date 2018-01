Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar setzte sich in den letzten Tagen mit einer deutlich ansteigenden Bewegung von seiner Trendgeraden, die aktuell um 1,186 US-Dollar beschrieben werden kann, nach oben ab und erreichte heute mit 1,229 US-Dollar den höchsten Stand seit Januar 2015. Aufgrund der Rasanz der Bewegung, mit welcher der Wechselkurs von Euro in US-Dollar aktuell nach oben schießt, könnten bereits höhere Ziele an den Tiefs aus dem Jahr 2013 um 1,28 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN DGY00N auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 6,13 Euro und befindet sich ...

