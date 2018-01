Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Shell B-Aktie von 2700 auf 2800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten berücksichtigen nun höhere Ölpreiserwartungen in ihren Schätzungen. Zudem dürften die Kosten und Investitionen im Ölsektor erst einmal nicht steigen, sodass ab der zweiten Jahreshälfte 2018 Aktienrückkäufe wieder ein Thema werden könnten. Shell und BP seien weiterhin die Favoriten, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

