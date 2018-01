Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Großes SKODA Buffet: Bundesweiter Aktionstag am 20. Januar 2018 stellt Sondermodelle CLEVER und den brandneuen KODIAQ SPORTLINE in den Mittelpunkt - Sportlich gestylte Version des großen SKODA SUV feiert ihr Händlerdebüt - CLEVER-Sondermodelle CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA bieten in Kombination mit optionalen Ausstattungspaketen bis zu 4.000 Euro Preisvorteil und fünf Jahre Garantie - Besucher des SKODA Buffets können Tickets für Show des Cirque du Soleil gewinnen



Teilnehmende SKODA Händler in Deutschland laden am Samstag, den 20. Januar, zum großen SKODA Buffet ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten dürfen sich die Besucher auf weitere Leckerbissen freuen: So feiert der neue SKODA KODIAQ SPORTLINE bei dem bundesweiten Aktionstag sein Händlerdebüt. Das sportlich gestylte SUV setzt mit adaptivem Fahrwerk, Sportlederlenkrad und Alcantara-Sportsitzen besonders dynamische Akzente. SKODA CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA bieten als Sondermodelle CLEVER attraktive Ausstattungs-Highlights zu einem Preisvorteil von bis zu 4.000 Euro sowie fünf Jahre Herstellergarantie. Darüber hinaus erhalten Besucher des SKODA Buffets die Chance auf Tickets für den Cirque du Soleil.



Mit dem KODIAQ SPORTLINE fährt beim großen SKODA Buffet eine besonders sportlich gestylte Variante des erfolgreichen SUV zu den SKODA Händlern. Besucher des bundesweiten Aktionstags dürfen sich auf sein dynamisches Design mit anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarzen Karosseriedetails, getönten Heck- und hinteren Seitenscheiben (Sunset) sowie der Diffusoroptik mit prägnanten Auspuffblenden freuen. Natürlich können sie auch im KODIAQ SPORTLINE Platz nehmen und seinen attraktiven Innenraum mit schwarzem Dachhimmel, Alcantara-Sportsitzen, Pedalerie im Edelstahldesign, Dekorelementen im Carbon-Look sowie Sportlederlenkrad mit Multifunktionstasten entdecken. Die weitere umfangreiche Serienausstattung reicht vom Fahrlichtassistenten über das Musiksystem Swing mit 6,5 Zoll großen Touchdisplay bis hin zum adaptiven Fahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl und dem Offroad-Assistenten für 4x4-Versionen. Für kraftvollen Vortrieb sorgen zwei Benziner- und zwei Dieselmotoren mit Leistungen von 110 kW (150 PS)* bis 140 kW (190 PS)*.



Zu den weiteren Leckerbissen beim großen SKODA Buffet zählen SKODA CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA, die als Sondermodelle CLEVER mit optionalen Ausstattungspaketen einen Preisvorteil von bis zu 4.000 Euro bieten. Sie basieren auf der Ausstattungslinie Ambition und verfügen unter anderem serienmäßig über beheizbare Vordersitze, Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Zusätzlich gewährt SKODA auf alle Fahrzeuge der CLEVER-Sondermodellreihe fünf Jahre Garantie bis zu einer maximalen Laufleistung von 150.000 Kilometern. Die sogenannte Garantie+ setzt sich aus der zweijährigen Herstellergarantie und der dreijährigen SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie zusammen.



Besucher dürfen sich beim SKODA Buffet auf vielfältige Unterhaltung freuen und erhalten zudem die Chance auf einen besonderen Nervenkitzel: SKODA verlost beim Gewinnspiel Freikarten für die Show des Cirque du Soleil. Das Live-Entertainment-Unternehmen ist offizieller Kooperationspartner der tschechischen Traditionsmarke und entführt sein Publikum rund um den Globus mit Weltklasse-Akrobatik, eindrucksvollen Choreographien und faszinierenden Charakteren in eine Welt voller Magie.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KODIAQ SPORTLINE 1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS)



innerorts 8,3 - 8,2 l/100km, außerorts 6,0 - 5,9 l/100km, kombiniert 6,9 - 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ SPORTLINE 1,4 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)



innerorts 8,5 - 8,4 l/100km, außerorts 6,3 - 6,2 l/100km, kombiniert 7,1 - 7,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 163 - 161 g/km, CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ SPORTLINE 2,0 TSI 4x4 DSG 132 kW (180 PS)



innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km, CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)



innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)



innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 kW (150 PS)



innerorts 6,8 - 6,7 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 5,7 - 5,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 - 147 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW (190 PS)



innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de