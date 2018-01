Lauf (ots) -



Anspruchsvoller, expressiver und Generationen begleitend: Mit der Einführung der Kollektion Generation Charm Club am 16. Februar 2018 erfindet THOMAS SABO die Welt der Charms neu. Die weltweite Kampagne vereint High-Fashion-Looks mit der Begeisterung für Schmuck und einem völlig neuen Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.



Die Kollektion Generation Charm Club setzt die Trends für Frühjahr/Sommer 2018: Coole Vintage-Stilistik, extragroße Charms, verführerische Single-Ohrringe sowie eine Fülle unterschiedlichster Träger. Mit ihren verschiedenen Größen und Strukturen eignen sich die neuen Charms für Layering-Styles.



Ein besonderes Highlight sind die Charms der Kategorie "Vintage Rebel": Erstmals ermöglichen ikonische THOMAS SABO Rebel at heart Designs markante Charm-Looks für sie und ihn. Damit spricht die Kollektion Generation Charm Club ab sofort alle THOMAS SABO Zielgruppen an.



"Dinge kombinieren, die einem am Herzen liegen, und sich dabei über Grenzen hinwegsetzen - die Kollektion Generation Charm Club steht für die neue, lässige Attitüde, Lieblingsstücke, Talismane und Vintage-Symbole zu personalisieren und zu stylen", fasst Susanne Kölbli, Creative Director bei THOMAS SABO, zusammen.



Die Kollektion Generation Charm Club ist in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern ab dem 16. Februar 2018 erhältlich.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



