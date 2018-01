Berlin (ots) - Vom 2. bis 4. Februar misst sich beim FIS Snowboard Cross Weltcup 2018 in Feldberg die Snowboard-Cross-Elite. Weltcupführender ist derzeit Australier Alex Pullin bei den Herren, Weltcupführende bei den Damen ist US-Amerikanerin Lindsey Jacobellis.



Der deutsche Snowboard-Crosser Paul Berg ist aktuell Zehnter. Dass der 26-Jährige sich bis ganz nach vorne kämpfen kann, hat er bereits bewiesen: 2014 wurde er Zweiter im Gesamtweltcup und war bei den Olympischen Spielen dabei. In der laufenden Saison gewann er im Dezember einen Weltcup. Gegenüber bett1.de sagt Paul Berg: "Meine gesteckten Ziele für die Saison 2017/18 habe ich mit dem Weltcupsieg in Val Thorens bereits übertroffen. Bei den nächsten Weltcups möchte ich meine Form weiter aufbauen, um dann in Top-Form bei unserem Heimweltcup am Feldberg sowie bei den unmittelbar danach anstehenden Olympischen Spielen an den Start zu gehen."



Bett1.de ist offizieller Sponsor des FIS Snowboard Cross Weltcup 2018 in Feldberg. Das Motto des Matratzenherstellers und Online-Händlers: "Erreiche deine Bestform im Schlaf!" Denn guter Schlaf ist unerlässlich für die Regeneration und damit für die Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit. Schlaf und Sport gehen somit Hand in Hand.



"Beim Snowboard Cross kommt es neben ausgezeichneter sportlicher Fitness darauf an, etwas zu wagen. Nur wer mutig in die Steilkurven geht und alles riskiert, kommt weiter. Diese Einstellung passt sehr gut zu bett1.de und unserer Firmenhistorie.", sagt Adam Szpyt, Gründer und Geschäftsführer von bett1.de.



Das ZDF überträgt den Snowboard Cross Weltcup in Feldberg voraussichtlich am 3. und 4. Februar ab ca. 13 Uhr (endgültige Übertragungszeiten können abweichen).



Bett1.de wurde 2004 als erster Online-Shop für Matratzen gegründet. Stiftung Warentest bewertete die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratze als "Beste jemals getestete Matratze" ("test" 7/2015). Mehr Infos: www.bett1.de/infoportal/presse



