Der DGB empfiehlt der SPD eine Neuauflage der großen Koalition. Eine Stabilisierung des Rentenniveaus und die Erhöhung der Erwerbsminderungsrente seinen wünschenswerte Verbesserungen - aber man sieht auch Schwachstellen.

Verdi-Chef Frank Bsirske wirbt für eine Große Koalition. Union und SPD hätten in den Sondierungen eine Reihe von Verabredungen getroffen, die Arbeitnehmern spürbare Vorteile brächten, sagte Bsirske dem Handelsblatt. Als Beispiele nannte der Gewerkschafter die Festlegungen zur Rente, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der Krankenversicherung oder die Stärkung von Pflege und frühkindlicher Bildung. "Allerdings gibt es noch einige Punkte, die in Koalitionsverhandlungen deutlich verbessert werden müssen", sagte Bsirske. Dies betreffe unter anderem die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ...

