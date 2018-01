Zürich - Die Netzinfrastrukturbranche in der Schweiz zeigte sich auch 2017 sehr dynamisch. Die Schweizerinnen und Schweizer wünschen immer mehr Mobilität, Dienstleistung, Bandbreite und bessere Konnektivität. Um auch zukünftig ihre führende Rolle einzunehmen, passt der Netzinfrastrukturbauer cablex die Organisationsstruktur an und ernennt neue Geschäftsleitungsmitglieder.

Unter der Führung von Daniel Binzegger hat cablex seit 2015 ein sehr erfreuliches Wachstum verzeichnet. Um auch in Zukunft flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können, passt das Unternehmen die Organisationsstruktur an. In vier Business Units werden seit 1. Januar 2018 die stets steigenden Kundenbedürfnisse in verschiedenen Märkten massgeschneidert und ganzheitlich abgewickelt. Dadurch entfallen interne und externe Schnittstellen, was zu einer effizienteren Auftragsabwicklung führt und die Zusammenarbeit mit den Kunden weiter erleichtert.

Die Business Unit Telecommunications wird von Kornel Reutemann geführt. Er und sein Team bieten Dienstleistungen für Telekommunikationsanbieter/-ausrüster und Lieferanten. Die Unit betreut auch alle Unternehmen oder ...

