Die reiche Golfregion könnte der deutschen Wirtschaft üppige Geschäfte bescheren. Doch soziale Verwerfungen und politische Krisen dämpfen jede Hoffnung auf Aufschwung.

Und, war's das? Die Iraner, die in den vergangenen Tagen und Wochen auf die Straßen gegangen sind, haben viel riskiert für "Brot, Arbeit und Freiheit" - Worte, die für das Verlangen nach einem besseren Dasein stehen, für die simple Möglichkeit, etwas aus seinem Leben zu machen. Die Freiheit, die die Demonstranten meinen, hat nicht in erster Linie etwas mit den machthabenden Mullahs und schon gar nichts mit Religion zu tun. "Das Kopftuch", sagt eine junge Iranerin bei einem Treffen in einem Café im mondänen Norden Teherans etwa, "ist unser geringstes Problem." In der Tat, es gibt ganz andere: 40 Prozent der Iraner leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 30 Prozent. Mehr als 800.000 junge Iraner drängen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt, ohne echte Perspektive. Es sind Kennzahlen einer ökonomischen Depression. Wie fast alle möchte die Frau im Café mit ihrer Kritik anonym bleiben, aus Angst vor den moralischen und politischen Sittenwächtern. Ihr Zorn richtet sich gegen das klerikale Regime, gegen dessen korrupte Auswüchse - vor allem aber gegen die desaströsen wirtschaftlichen Folgen einer Möchtegerngroßmachtpolitik. Warum? Das fragen viele Iraner so offen wie nie zuvor: Warum werden Milliarden, die in Form von Waffen nach Syrien, den Jemen, in den Libanon und nach Palästina fließen, nicht im eigenen Land investiert? In die eigene Zukunft? ?Warum werden Konflikte in der Region finanziert und nicht Hoffnungen vor Ort? Man kann die Proteste daher durchaus als Reaktion der Zivilgesellschaft auf die Stellver?treterkriege verstehen, in die Iran jenseits seiner Grenzen verwickelt ist. Mehr als 20 Menschen sind bei den Protesten seit Jahresbeginn gestorben.

Auf der einen Seite dieses duopolistischen Konflikts, der die Region seit Jahrzehnten unter Spannung hält, stehen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Auf der anderen verfolgt Iran, das sich als schiitische Schutzmacht versteht, im losen Verbund mit dem Assad-Regime in ?Syrien und der Hisbollah-Miliz im Libanon seine eigene Großmachtpolitik. Beide Blöcke liefern sich einen heißen Krieg in Syrien und im Jemen. Im Libanon und im Irak ?ringen sie um Einfluss. Abweichler, wie das kleine Katar, werden mit Blockaden bestraft. Es geht um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten - um die religiöse und militärische, aber eben auch wirtschaftliche und finanzielle Dominanz.Für die deutsche Wirtschaft könnte die an Rohstoffen überreiche Region ein höchst lukrativer Markt sein - wäre da nicht die nahezu unkalkulierbare, explosive politische Lage. Sie wird verkompliziert durch das geopolitische Spiel zunehmend vieler ausländischer Akteure, die je ihre eigenen Interessen im Gebiet zwischen Euphrat, Tigris und Rotem Meer verfolgen, allen voran die alte Ordnungsmacht USA und Israel aufseiten Saudi-Arabiens sowie Russland und die Türkei aufseiten Irans - und als eine Art lachender Dritter, als blockfreie Neutralitätsmacht, China, das seinen Einfluss in der Region ?kontinuierlich ausbaut. Zahlreiche Unternehmen sind von den "vielen Allianzen und Konfliktlinien, die sich im letzten Jahr aufgetan haben, überrascht worden", sagt Benjamin Godel, Koordinator für die Nordafrika Mittelost Initiative der deutschen Wirtschaft. Und wer sich nicht auskennt im ?Nahen ?Osten, ist dort buchstäblich verloren. Im Messezentrum Teherans steht Arno Kramer und wartet auf seine Kunden. Der 48-Jährige hat als Verkaufsleiter des deutschen Mittelständlers Phoenix in den vergangenen Jahren schon einige Krisen erlebt. Kramer kennt den Iran seit 2001, als er zum ersten Mal nach Teheran reiste. Seitdem ist er mindestens einmal im Jahr vor Ort, um sich mit Geschäftspartnern zu treffen.

Seine Firma aus der Nähe von Hamburg stellt Fördergurte her, die vor allem im Bergbau zum Einsatz kommen. Als Ende 2015 nach dem Atomabkommen die Sanktionen fielen, war die Freude zunächst groß bei Phoenix. "Wir dachten, dass wir sofort die Geschäfte wieder aufnehmen können", erzählt Kramer mit elegant-hanseatischer Kaufmannsgelassenheit. "Aber das klappt ja bis heute noch nicht so richtig."Kramer hält sich wegen der Bergbaumesse ConMin in Teheran auf, wie immer eine gute Gelegenheit, neue Kunden zu finden, ein Gefühl für die Lage zu bekommen. Zumal der Rohstoffabbau weit oben auf der Agenda der Regierung steht, verspricht er doch, eines der dringendsten Probleme des Landes zu lösen: die hohe Jugendarbeitslosigkeit.

Der Iran hätte beste Voraussetzungen, um auf den Pfad des Wohlstands zu kommen, gehört zu den zehn rohstoffreichsten Staaten der Welt. Neben Erdöl und Erdgas schlummern in den persischen Böden große Reserven an Kohle, Kupfer, Eisenerz, Aluminium, Blei und Zink. Die Förderindustrie aber ist veraltet - in den Sanktionsjahren wurde nicht investiert, die Anlagen verfielen.

Agenda 2030 in Saudi-Arabien

Eine Riesenchance für deutsche Mittelständler; ihre ...

