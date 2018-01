Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für PSA in einer Einschätzung der Folgen der US-Steuerreform für die europäische Autobranche auf "Sell" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Grundsätzlich sei die Reform positiv, man solle sie nicht vorschnell als nebensächlich abtun für europäische Unternehmen, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Problem sei jedoch, dass es wenige genaue Aufschlüsse über die Gewinnanteile gebe, die die einzelnen Hersteller in den USA erzielten./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

