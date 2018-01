Berlin (ots) - Am Montag, dem 22. Januar 2018, findet um 18.00 Uhr die feierliche Preisverleihung der German Jewish History Awards, die von der Obermayer-Stiftung aus den USA ausgelobt werden, statt. Ort des festlichen Anlasses ist der Plenarsaal des Abgeordnetenhauses von Berlin.



Die Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr:



Die Joseph-Gruppe (Berlin) Karl und Hanna Britz (Kehl, Baden-Württemberg) Volker Mall und Harald Roth (Herrenberg, Baden-Württemberg) Horst Moog (Hamm, Rheinland-Pfalz) Brunhilde Stürmer (Niederzissen, Rheinland-Pfalz).



Mit den German Jewish History Awards der Obermayer-Stiftung werden deutsche Bürgerinnen und Bürger geehrt, die auf freiwilliger Basis in ihren Heimatorten einen herausragenden Beitrag zur Wahrung des Gedenkens an die jüdische Vergangenheit leisten.



Eine Auszeichnung für herausragende Leistungen geht in diesem Jahr an Margot Friedländer, die als Zeitzeugin des Holocaust bis heute Aufklärungsarbeit leistet.



Das Programm der Preisverleihung:



Begrüßung durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Ralf Wieland Begrüßung durch Hank Obermayer



Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen ihre Projekte vor Auszeichnung von Margot Friedländer



Musikalisch wird die Veranstaltung umrahmt von Absolventinnen und Absolventen der Musikhochschule Hanns Eisler.



Die Preisverleihung ist presseöffentlich. Anmeldungen bitte unter pressereferat@parlament-berlin.de.



Hinweis für Medienvertreter:



Am Montag, dem 22. Januar 2018, findet um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz mit den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern statt. Ort der Pressekonferenz: Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstr. 5, 10117 Berlin, Raum 190.



Weitere Infos zu den Preisträgerinnen und Preisträgern unter:



http://ots.de/BuEXB



OTS: Abgeordnetenhaus von Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128557.rss2



Pressekontakt: Abgeordnetenhaus von Berlin Pressereferat Niederkirchnerstr. 5 10117 Berlin-Mitte Telefon 030 2325-1050/51/52 Telefax 030 2325-1058 E-Mail pressereferat@parlament-berlin.de