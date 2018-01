Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Melanie Flouquet rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie für 2017 mit einem Umsatzanstieg aus eigener Kraft auf 2,734 Milliarden Euro. Im Schlussquartal dürfte der Modekonzern damit Geschäfte in einem Volumen von 737 Millionen Euro gemacht haben. Mit einem Ausblick für 2018 rechnet Flouquet zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und ließ ihr Bewertungsmodell unangetastet./ag/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: DE000A1PHFF7