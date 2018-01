Bonn (ots) - Leckere Kostproben von Biobauernhöfen, erlesene Weine von Biowinzern und raffinierte Snacks von BIOSpitzenköchen - das Bundeslandwirtschaftsministerium präsentiert auf der Internationalen Grünen Woche Berlin vom 19. bis 28. Januar 2018 wieder "bestes Bio" unter dem Dach des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN).



Unter dem Motto "Bunt & gesund - die neue Lust auf Gemüse" steht das Biogemüse besonders im Fokus. Ob vitaminreiches Wintergemüse, vergessenes Gemüse oder Trendgemüse - die BIOSpitzenköche Alfred Fahr und Bernd Trum präsentieren täglich kreative Menüs, Snacks und Smoothies auf der Bühne der Biohalle (Halle 1.2b).



Auf der "Genussreise" können Messegäste Spezialitäten der anwesenden Biobetriebe probieren oder an sinnlichen Wein- und Käsedegustationen teilnehmen. Außerdem gibt's unterhaltsame Quiz, kurzweilige Mini-Workshops für Groß & Klein, ein attraktives Live-Programm und noch viel mehr Information zum Ökolandbau.



Am neu gestalteten BÖLN-Stand können die Messegäste einem Bio-Forscherteam über die Schulter gucken und sich neue Züchtungskonzepte für einen stabilen ökologischen Salatanbau erklären lassen. Biobauern und -bäuerinnen aus dem Demonstrations-Netzwerk erläutern die Vielfalt des Ökolandbaus. In Mini-Workshops können Messegäste Futtermittel erraten, Wolle selber spinnen, Pflanzenöle und Aromen erraten oder lernen, welche Gemüsearten man selber gut auf dem heimischen Balkon anbauen kann. Die Demonstrationsbetriebe bieten viel Information und vor allem viel "Bio" zum Probieren.



Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Geschäftsstelle des BÖLN befindet sich in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.



Weitere Informationen zum Messeauftritt 2018 des Bundesprogramms finden Sie unter www.biowoche.de. Die tägliche Portion Bio gibt's auch als neues WhatsApp-Angebot http://www.bio-live-erleben.de/demobroadcast/.



