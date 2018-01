An den Börsen herrscht seit Monaten eine Zwei-Klassengesellschaft: Die US-Märkte erklimmen ständig neue Allzeithochs, der Dax kommt kaum vom Fleck. Doch es gibt aber Anzeichen, dass sich diese Lage bald ändert.

Noch in der vergangenen Woche herrschte eine extrem euphorische Stimmung unter den Anlegern. Das kurzfristige Dax-Sentiment erreichte einen der höchsten Werte seit Start der Handelsblatt-Umfrage im September 2014. Ein Warnsignal: Denn aus Sicht der Börsenstimmung sind euphorische Anleger ein Indikator für bald fallende Kurse, weil - sehr vereinfacht - dann Anschlusskäufer fehlen. Der Dax fiel in der vergangenen Woche um 0,4 Prozent und ging mit 13.245 Punkten aus dem Handel.

Die entscheidende Frage lautet: Ist das der Anfang vom Ende der Rally? Oder holen Anleger nur Schwung für den Sprung zu neuen Allzeithochs?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat Börsenexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2800 Anlegern auswertet und interpretiert, die Daten seiner ausführlicheren Animusx-Erhebung analysiert. Seit 2006 werden darüber zumeist institutionelle Investoren wöchentlich zur Börsenlage befragt.

"Nach einem so extrem euphorischen Stimmungsimpuls, wie wir ihn vor einer Woche gesehen haben, ist in den folgenden zwei bis drei Wochen mit einer Konsolidierung zu rechnen", lautet eine Erkenntnis des Animusx-Inhabers. "Doch wenn wir dann ein wenig weiter in die Zukunft blicken, dann ist ein extrem positiver Stimmungsimpuls kein Zeichen für ein Ende der Rally". Im Gegenteil: Nach einer kleinen Konsolidierung werde in der Regel die Rally wieder aufgenommen und laufe noch für viele Monate.

Heibel schränkt allerdings ein: Eine so extrem euphorische Stimmung wie zum Jahresauftakt sei allerdings sehr selten. Somit seien keine große Zahl an historischen Vergleichsmöglichkeiten gegeben. Doch extrem bullische Stimmungen erzeugen seiner Meinung nach ein "Momentum" - ein englischer Begriff, der ausdrücken soll, dass diese positive Stimmung viele Anleger mitreißt. "Dieses Momentum entwickelt häufig eine Eigendynamik, die an den Finanzmärkten erst nach vielen Wochen oder Monaten endet", meint er.

Bereits in dieser Woche hat der Dax ein wenig konsolidiert, die Stimmung ist entsprechend zurückgekommen. "Damit wird in meinen Augen Schwung geholt für den nächsten Aufwärtsschub".

Bemerkenswert und sehr ungewöhnlich ist die unterschiedliche Dax-Entwicklung im Vergleich zu den amerikanischen Indizes. Während die US-Aktienmärkte seit Monaten von Allzeithoch zu Allzeithoch stürmen, geht dem Dax regelmäßig frühzeitig die Luft aus. Seit dem vergangenen Sommer beträgt die Performance-Lücke zwischen Dow-Jones-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...