FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag im Kurs etwas zugelegt. Gegen Mittag lag der richtungweisende Euro-Bund-Future leicht im Plus bei 160,60 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,57 Prozent. Im gesamten Euroraum war die Tendenz gemischt mit leichten Kursverlusten in Italien, Spanien und Portugal.

Am Markt wurden die leichten Gewinne deutscher Bundesanleihen mit einer Gegenbewegung auf die Entwicklung an den vergangenen Tagen erklärt. Konjunkturelle Impulse blieben dagegen so gut wie aus. Außenhandelszahlen aus dem Euroraum sorgten am Rentenmarkt nicht für Bewegung. In den USA beliebt es wegen eines Feiertags ruhig.

Schon seit mehreren Wochen haben sich die Renditen von Staatsanleihen, nicht nur im Euroraum, spürbar erhöht. In Deutschland liegt die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen in etwa so hoch wie seit einem halben Jahr nicht mehr. In den USA rentieren zweijährige Staatspapiere gar auf dem höchsten Stand seit etwa zehn Jahren.

Der wesentliche Grund für den Zinsauftrieb wird in der Geldpolitik großer Notenbanken gesehen. Nicht nur dürfte die US-Notenbank Fed ihren Straffungskurs in diesem Jahr fortsetzen. Auch in Europa und Japan gibt es Spekulationen auf eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik. Die Bank of England hat im vergangenen Jahr ihren Leitzins bereits angehoben. Es war der erste Zinsschritt seit zehn Jahren.

Darüber hinaus wird das Zinsniveau an den Anleihemärkten durch das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum angehoben. Zahlreiche Institutionen und Wirtschaftsforscher erwarten eine Fortsetzung des weltweiten konjunkturellen Aufschwungs in diesem Jahr./bgf/jkr/jha/

