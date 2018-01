Toulouse - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat seinen grösseren Rivalen Boeing bei den Flugzeugbestellungen 2017 ein weiteres Mal abgehängt. Während sich die A320neo-Mittelstreckenjets bestens verkauften, sieht es beim weltgrössten Passagierjet A380 aber immer düsterer aus. Der scheidende Chef der Verkehrsflugzeug-Sparte, Fabrice Brégier, fasste am Montag eine weitere Produktionskürzung ins Auge. Und Verkaufschef John Leahy, kurz vor der Rente, sprach in einer Telefonkonferenz von einem zwangsläufigen Ende der A380-Produktion, falls Grosskundin Emirates keine neuen Maschinen bestellt.

Dabei befindet sich Airbus insgesamt eigentlich im Aufwind. Im abgelaufenen Jahr verbuchte der Hersteller Aufträge über 1109 Verkehrsflugzeuge und damit 197 mehr als sein Konkurrent Boeing aus den USA. Zwar blieben die Amerikaner mit 763 Auslieferungen auch 2017 der weltgrösste Flugzeugbauer. Airbus gelang mit einer Steigerung von 688 auf 718 ausgelieferte Maschinen dennoch ein eigener Produktionsrekord. Im laufenden Jahr könnten es dann an die 800 Flugzeuge werden, sagte Brégier. Damit würde Airbus endgültig an Boeings Thron wackeln.

An der Börse sorgten die Nachrichten indes für wenig Bewegung. Für die Airbus-Aktie ging es am Morgen in Frankfurt um 0,22 Prozent abwärts. Allerdings hat sie nach einem guten Lauf 2017 auch im neuen Jahr schon mehr als acht Prozent an Wert gewonnen und erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht.

Noch im Herbst hatte die Airbus-Führung bezweifelt, die angepeilte Marke von gut 700 ausgelieferten Jets 2017 überhaupt zu schaffen. Grund waren vor allem technische Probleme beim Triebwerksbauer Pratt & Whitney, der Antriebe für den modernisierten Mittelstreckenjet A320neo beisteuert. Der ...

