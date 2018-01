DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.793,80 +0,18% +4,40% Euro-Stoxx-50 3.612,80 +0,01% +3,11% Stoxx-50 3.237,13 -0,18% +1,87% DAX 13.212,92 -0,24% +2,29% FTSE 7.770,18 -0,11% +1,18% CAC 5.514,14 -0,05% +3,79% Nikkei-225 23.714,88 +0,26% +4,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,64 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,24 64,3 -0,1% -0,06 +6,3% Brent/ICE 69,73 69,87 -0,2% -0,14 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,09 1.337,70 +0,3% +4,39 +3,0% Silber (Spot) 17,35 17,23 +0,7% +0,12 +2,4% Platin (Spot) 998,50 994,55 +0,4% +3,95 +7,4% Kupfer-Future 3,27 3,21 +1,8% +0,06 -0,8%

Die in Dollar gehandelten Rohstoffpreise werden tendenziell gestützt vom schwächeren Dollar, weil sie dadurch für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger werden. Trotz der sich mehrenden Stimmen von US-Notenbankern, dass es im kommenden Jahr in den USA vier statt der bislang lediglich avisierten drei Zinserhöhungen geben könnte, verteidigt das Gold sein jüngst erreichtes Mehrmonatshoch weitgehend.

chwäcgernp AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 2017

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - "Der DAX kapituliert vor dem starken Euro", sagt Jochen Stanzl, Marktanalyste von CMC Markets. Die Gemeinschaftswährung steht nur noch knapp unter 1,23 Dollar auf dem höchsten Stand seit Dezember 2014. "Investmentausländer haben in einer fehlenden Regierung in Deutschland immer ein mögliches Problem auch für ganz Europa gesehen", sagt ein Analyst. Da nun klar sei, dass Deutschland immer für Europa zahlen werde und den Zusammenhalt der Union damit sichere, werde nun ein Sicherheitsabschlag auf Euro und auch europäische Aktien entfernt. Für den Nachmittag wird mit einem ruhigen Geschäft gerechnet, da Impulse aus den USA fehlen. Denn dort bleiben die Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertags geschlossen. Die Branchenindizes tendieren in engen Grenzen uneinheitlich. Im Mediensektor ziehen Vivendi um 2,6 Prozent an, nachdem sie am Freitag stark nachgegeben hatten. Die zuletzt schwachen Prosieben erholen sich um 2 Prozent. Adidas gewinnen 0,9 Prozent. Hier wird eine Kampfansage an den US-Wettbewerber Nike positiv gesehen. Im MDAX fallen Metro nach Quartalszahlen um 3,4 Prozent. Die Analysten von Baader-Helvea sprechen von einem Start ins Geschäftsjahr 2017/18, der etwas hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sei. Sowohl der Gesamtumsatz von Metro als auch der Umsatz der Sparten hätten um 2 Prozent unter den Schätzungen gelegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:21 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2257 +0,34% 1,2215 1,2146 +2,0% EUR/JPY 135,64 +0,21% 135,35 135,11 +0,3% EUR/CHF 1,1794 -0,08% 1,1804 1,1797 +0,7% EUR/GBP 0,8899 +0,13% 0,8887 1,1265 +0,1% USD/JPY 110,66 -0,13% 110,81 111,24 -1,8% GBP/USD 1,3774 +0,22% 1,3743 1,3682 +1,9% Bitcoin BTC/USD 13.660,00 +0,44% 13.703,56 13.483,66 -4,90

Den Euro treibt weiterhin das Protokoll der jüngsten Sitzung der EZB, das am Donnerstag veröffentlicht worden war und zeigte, dass die EZB-Banker über den Einstieg in den Ausstieg aus der Nullzinspolitik nachdenken. Händler verweisen aber auch auf die Erleichterung über die sich abzeichndene Große Koalition in Deutschland. Aber auch gegenüber anderen Währungen steht der Dollar überwiegend auf der Verliererseite, weil sich die Signale mehren, dass auch außerhalb der USA die Notenbanken allmählich von ihrer expansiven Geldpolitik abrücken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Gute Vorgaben der US-Börsen mit neuen Höchstständen bei den Indizes und anhaltender Konjunkturoptimismus sorgten für Kursgewinne. Die chinesischen Börsen legten zunächst ebenfalls zu, drehten im Späthandel aber ins Minus. In Schanghai fand damit ein elftägiger Aufwärtstrend sein Ende, in Hongkong sogar ein 14-tägiger. Händler erklärten die Stimmungseintrübung mit Spekulationen über eine rigidere Geldpolitik Pekings. Die Verlangsamung des Geldangebots und um die Hälfte gesunkene Neukredite im Dezember hätten bei einigen Akteuren Sorgen vor einer Wachstumsverlangsamung der chinesischen Wirtschaft ausgelöst, zumal Peking auch die Fremdverschuldung verringern wolle, hieß es. Zu den großen Verlierern in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Dass diverse Branchenunternehmen zuletzt neue Aktien platzierten, könne als mögliches Signal für zu hoch gelaufene Bewertungen verstanden werden - zumal nach vorangegangenen deutlichen Kursanstiegen, hieß es. Jinmao kamen um 4 Prozent zurück, nachdem das Unternehmen 900 Millionen neue Aktien platzierte. Sunac gaben um 4,8 Prozent nach. Evergrande und Country Garden fielen um 4,3 bzw. 5,2 Prozent zurück. Für die Softbank-Aktie ging es in Tokio um 1,2 Prozent nach oben. Der denkt einem Zeitungsbericht zufolge über den Börsengang seiner japanischen Mobilfunksparte nach, um seine Bilanz zu stärken.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich kaum verändert. Heidelbergcement hat mit 20 Banken eine neue revolvierende Kreditlinie im Volumen von 3 Milliarden Euro vereinbart und sich dabei deutlich günstigere Konditionen als bisher gesichert. Je nach Verschuldungsgrad sinkt die Kreditmarge um 20 bis 35 Basispunkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Heidelbergcement sichert sich bessere Kreditkonditionen

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat mit 20 Banken eine neue revolvierende Kreditlinie im Volumen von 3 Mrd Euro abgeschlossen und sich dabei deutlich günstigere Konditionen als bisher gesichert.

Metro steigert 1Q Umsatz leicht, bestätigt Jahresprognose

Metro hat im ersten Quartal des ersten eigenständigen Geschäftsjahres den Umsatz leicht gesteigert und die Jahresziele bestätigt. Währungsbereinigt liegt der Umsatzanstieg oberhalb der Jahresprognose. Negative Wechselkurseffekte, ein wettbewerbsintensives Weihnachtsgeschäft und kalenderbedingt eine geringere Anzahl an Verkaufstagen bremsten allerdings das Wachstum im wichtigsten Quartal des Jahres.

Dermapharm will im ersten Halbjahr an Frankfurter Börse

Die Dermapharm Holding SE braucht Geld für ihre Expansionspläne. Das Unternehmen will die Mittel dafür über einen Börsengang einsammeln. Er soll im ersten Halbjahr stattfinden.

Deutsche Beteiligungs AG erwirbt Mehrheit an Netzkontor Nord

Die Deutsche Beteiligungs AG erwirbt die Mehrheit an der Netzkontor Nord GmbH, einem Anbieter von Dienstleistungen für die Telekommunikationsbranche. Den Anteil kauft ein Fonds der Beteiligungsgesellschaft im Rahmen eines Management-Buy-Outs. Die übrigen Anteile verbleiben bei den Gründern und bisherigen Alleineigentümern.

Solarworld schließt Vertriebspartnerschaft mit türkischer Inosolar

Der Solarzellenhersteller Solarworld hat mit der türkische Projekt- und Handelsgesellschaft Inosolar eine exklusive Vertriebspartnerschaft geschlossen. Im ersten Halbjahr 2018 werde die Solarworld Industries GmbH Solarstrommodule mit einer Kapazität von insgesamt über 60 Megawatt an Inosolar liefern, teilte das Unternehmen mit.

Airbus übertrifft 2017 eigenes Auslieferungsziel

Airbus hat im vergangenen Jahr mehr Flugzeuge ausgeliefert als angekündigt. Zwar schaffte der Wettbewerber Boeing es, mehr Flugzeuge an die Kunden zu übergeben als Airbus, die Europäer gewannen dafür aber mehr Aufträge für neue Maschinen.

Airbus A380 droht das Aus

Dem Riesen-Airbus A380 droht das Aus: Wenn es weiter keine neuen Bestellungen gebe, werde das frühere Prestigeprojekt eingestellt, kündigte Airbus-Verkaufsdirektor John Leahy bei der Bilanz-Pressekonferenz.

Britischer Baukonzern Carillion ist pleite

Der britische Baukonzern Carillion hat Insolvenz angemeldet. Letzte Verhandlungen mit Banken und Regierung zur Rettung des verschuldeten Konzerns waren zuvor gescheitert. Carillion beschäftigt weltweit rund 43.000 Menschen, 19.500 in Großbritannien.

Lego und Tencent entwickeln gemeinsam Online-Spiele

Der Spielzeughersteller Lego tut sich mit dem chinesischen Internetkonzern Tencent zusammen. Zusammen wollen beide Unternehmen Online-Spiele für Kinder in China entwickeln. Lego versucht seit einiger Zeit, auch mit digitalen Angeboten an den Erfolg bei Spielzeug anzuknüpfen.

Niki-Insolvenzverwalter kritisiert neuen Verkaufsprozess

Im Streit um den Insolvenzort der Fluggesellschaft Niki will deren vorläufiger Insolvenzverwalter Lucas Flöther den Verkauf das Unternehmens an die IAG-Tochter Vueling retten. Flöther warnte davor, das Fortbestehen der Niki Luftfahrt GmbH werde durch den in Österreich neu aufgesetzten Investorenprozess gefährdet.

Temasek will gemeinsam mit Kühne + Nagel investieren

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 06:55 ET (11:55 GMT)

Der Staatsfonds Singapurs, die Temasek Holdings, tut sich für Investments mit dem schweizerischen Logistikkonzern Kühne + Nagel International AG zusammen. Beide Parteien gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, das in Startup-Unternehmen mit bahnbrechenden Logistik-Lösungen investieren soll.

Zumtobel-Chef bietet seinen Rücktritt an

Beim Leuchtenhersteller Zumtobel fliegen offenbar die Fetzen. Vorstandsvorsitzender Ulrich Schumacher habe seine Bereitschaft erklärt, über die einvernehmliche Aufhebung seines Vorstandsvertrags zu verhandeln, wenn der Aufsichtsrat dies wünsche. Auch CFO Karin Sonnenmoser habe in ähnlicher Weise ihren Rücktritt angeboten, teilte das Unternehmen mit. Der Aufsichtsrat habe dies im Falle von Sonnenmoser jedoch abgelehnt und der Managerin seine volle Unterstützung zugesagt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.