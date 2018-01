FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin befasst sich derzeit verstärkt mit dem Liquiditätsrisiko von Fonds und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Dahinter steht vor allem die Sorge, dass sich sogenannte Liquiditätsspiralen bilden und die Finanzstabilität beeinträchtigen könnten. Liquiditätsspiralen sind ein selbstverstärkender Effekt: Kommt es zu massiven Rückgaben von Fondsanteilen, so kann dies in einzelnen oder mehreren Segmenten Verkäufe von Vermögenswerten notwendig machen. Dadurch kann es zu starken Preissenkungen kommen, was weitere Verkäufe auslösen kann.

