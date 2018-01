FRANKFURT (BaFin) -

Am 13. Januar ist das neue Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) in Kraft getreten. Es setzt den aufsichtsrechtlichen Teil der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (siehe BaFinJournal März 2016), auch bekannt als PSD 2 (Payment Service Directive 2), in deutsches Recht um. Die PSD 2 und das novellierte ZAG dienen dem Zweck, die rasant fortschreitende Digitalisierung im Zahlungsverkehr rechtlich zu erfassen und durch eine stärkere Konturierung der Ausnahmetatbestände eine europaweit einheitliche Auslegung und Anwendung der Vorschriften zu fördern. Ziel ist es, den Wettbewerb zu stärken, die Sicherheit von Zahlungsdiensten zu erhöhen und den Schutz der Verbraucher zu verbessern.

