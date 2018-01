FRANKFURT (BaFin) -

Anfang November veröffentlichte die BaFin die Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT, siehe BaFinJournal November 2017). Die BAIT sind nunmehr der zentrale Baustein der IT-Aufsicht für alle Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Sie richten sich an die Geschäftsleitungen der Unternehmen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (15.01.2018)

AXC0158 2018-01-15/13:45