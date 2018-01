Lieber Leser,

die Randgold Resources Aktie wies zuletzt eine etwas höhere positive Korrelation zum Goldpreis auf. Grund dafür sind die per Q3 2017 rückläufigen Daten zur Produktion, den Gewinnen sowie den erhöhten Kosten (AISC). Diese waren zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, doch ein Rückgang bei der Produktion macht die Ergebnisse in der Regel insbesondere bei schwächeren Goldpreisen abhängiger. In den ersten neun Monaten des Jahres wies das Unternehmen allerdings ein Plus von ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...