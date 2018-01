Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator sendet Signale für stabiles Wachstum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf ein stabiles Wachstum in den meisten großen Mitgliedsstaaten. Für die USA, Japan, Kanada und die Eurozone zeichne sich ein stetiges Wachstum ab, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für Deutschland und Italien weise der Frühindikator auf ein beschleunigtes Wachstum, für Großbritannien auf eine Abschwächung. Der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum steigt im November um 0,1 auf 100,2 Punkte.

Frankreichs Finanzminister erwartet 2018 Wachstum über Prognose

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hält es für gut möglich, dass im Jahr 2018 das Wirtschaftswachstum die offizielle Regierungsprognose übertreffen wird. Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um fast 2 Prozent gewachsen. "In diesem Jahr sollte sich die Wirtschaft besser entwickeln als unsere Prognose von 1,7 Prozent", sagte Le Maire bei einer Rede.

Klingbeil gibt SPD-Forderung nach Bürgerversicherung auf

Eine der sozialdemokratischen Kernforderungen für die mögliche nächste große Koalition wird sich nach Einschätzung von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nicht umsetzen lassen. Jedes SPD-Mitglied müsse sich bewusst machen, dass die Union eine Bürgerversicherung aufs Schärfste ablehne, sagte Klingbeil am Montag dem Nachrichtensender N24. "Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle Erfolg haben können", erklärte er mit Blick auf den Ruf nach Nachbesserungen aus seiner Partei und im Vorgriff auf mögliche Koalitionsverhandlungen.

Union verbittet sich von SPD Korrekturen am Sondierungsergebnis

Führende Politiker von CDU und CSU haben Nachverhandlungen des Sondierungskompromisses mit der SPD eine klare Absage erteilt. "Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der Bild-Zeitung. Auch CDU/CSU sei einiges schwergefallen. Außerdem habe die SPD doch viel erreicht. "Darüber muss sie jetzt auch mal reden", riet Kauder.

Wähler glauben nicht an Aufbruch durch große Koalition

Die Deutschen schenken dem von CDU, CSU und SPD versprochenen Aufbruch durch eine Neuauflage der großen Koalition keinen Glauben. Aufbruch und Erneuerung verbinden damit dem neuen Trendbarometer von RTL und N-TV zufolge nur 8 Prozent. Die übergroße Mehrheit von 90 Prozent sieht ein neues schwarz-rotes Bündnis eher als "Notgemeinschaft", weil andere Koalitionen zurzeit nicht möglich sind.

IW-Chef Hüther fordert Streichung des Soli für alle

Als Reaktion auf die massive Steuersenkung in den USA drängt der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, Union und SPD, den Soli komplett zu streichen. Aus seiner Sicht reicht es nicht, den 5,5-protentigen Zuschlag auf die Einkommensteuer nur für 90 Prozent der Steuerzahler stufenweise abzuschaffen, wie es die CDU/CSU und Sozialdemokraten vereinbart haben.

Neue Fregatte der Bundeswehr ist nicht seetüchtig

Im Jahr 2005 erträumte sich die deutsche Marine ein Kriegsschiff, das Soldaten an jeden Ort der Welt bringen, feindlichen Schiffen standhalten und zwei Jahre lang dem Heimathafen fernbleiben könnte - und das mit einer Besatzung, die nur halb so groß ist wie die des Vorgängerschiffs. Nach einer Reihe von Verzögerungen wurde die 7.000 Tonnen schwere "Baden-Württemberg" 2016 erstmals auf dem Meer getestet. Doch vergangenen Monat stellte man ein schwerwiegendes Problem fest: Das Schiff ist überhaupt nicht seetüchtig.

Streik in Griechenland sorgt für Verkehrschaos in Athen

In Griechenland hat ein weiterer Generalstreik am Montag das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. In der Hauptstadt Athen wurde der öffentliche Nahverkehr für 24 Stunden eingestellt, in den Straßen der Hauptstadt kam es zu massiven Staus. Am Nachmittag waren auch die Fluglotsen zu Streiks aufgerufen. Das Parlament wollte am Abend über ein Gesetz abstimmen, das Streiks künftig erschwert: Gewerkschaften müssen demnach eine höhere Zustimmung ihrer Mitglieder nachweisen.

Folgen des "Sanchi"-Untergangs schlimmer als bei "Exxon Valdez"

Nach dem spektakulären Tankerunglück vor der Küste Chinas beteuern die Behörden der Volksrepublik, dass die Umweltauswirkungen durch das austretende Leichtöl begrenzt seien. Experten halten das für Augenwischerei. Sie befürchten eine Umweltkatastrophe von historischem Ausmaß. Schließlich trete nach der Explosion und dem Untergang des iranischen Öltankers "Sanchi" auch Ölkondensat aus. Dies sei zwar auf den ersten Blick nicht zu sehen, für die Meeresbewohner aber besonders giftig.

Eurozone/Handelsbilanz Nov Überschuss 26,3 Mrd EUR (Vj Überschuss 23,8 Mrd EUR)

