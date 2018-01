Chinas Währung wird auch für die Bundesbank immer wichtiger. Die deutsche Notenbank nimmt den Renminbi in ihre Währungsreserven auf, wie Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret am Montag in Hongkong ankündigte. Vor einem Investment müssen einer Sprecherin zufolge aber noch organisatorische und technische Vorbereitungen abgeschlossen werden.

