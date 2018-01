DETROIT (dpa-AFX) - Die deutschen Autobauer können auf dem wichtigen US-Automarkt nach Einschätzung des Branchenverbands VDA in diesem Jahr noch einmal Anteile gewinnen - obwohl das gesamte Autogeschäft etwas abflauen soll. "Nachdem der US-Automarkt bis 2016 sieben Jahre kräftig gewachsen ist, sollte man für 2018 - wie bereits im Jahr 2017 - von einer leichten Abschwächung ausgehen", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Montag zu Beginn der ersten große Automesse des Jahres in Detroit.

Doch die Anbieter aus Deutschland hätten im vorigen Jahr ihren Anteil am US-Markt bereits von 7,6 auf 7,9 Prozent erhöhen können. "Da die deutschen Hersteller ihre Modelloffensive fortsetzen, erwarte ich, dass wir unseren Marktanteil auch im Jahr 2018 weiter steigern können", meinte der VDA-Chef.

Die Konjunkturaussichten seien nach wie vor gut. "Wir sehen eine anhaltend gute Stimmung unter den Verbrauchern, bedingt auch durch steigende verfügbare Einkommen", meinte Wissmann. Insgesamt dürfte sich das wichtige US-Autogeschäft jedoch etwas abkühlen, dies nehmen auch amerikanische Branchenexperten an. 2018 werden in den USA voraussichtlich insgesamt knapp 17 Millionen Wagen verkauft, schätzt der VDA. Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 17,1 Millionen./jap/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0163 2018-01-15/14:07