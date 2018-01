Focus Online titelte im Dezember: Große Gefahr für deutsche Firmen: Chinas Wirtschaft versinkt in Billionen-Schulden. Da ist es nur verwunderlich, dass die Bundesbank den chinesischen Yuan in ihre Währungsreserven aufnehmen wird. Im Dezember 2017 hieß es über China, dass die Höhe der Schulden mittlerweile fast 26 Billionen Dollar erreicht habe, so die Kritik ...

