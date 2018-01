Die europäische Datenschutz-Grundverordnung GDPR treibt vielen Firmen die Schweißperlen auf die Stirn. Was fordert sie von den Unternehmen? Es hat etwas von Weihnachten: Jedes Jahr findet es am 24. Dezember statt, trotzdem kaufen die Menschen am 23. erst Geschenke. Genauso ist der Termin für die GDPR schon länger bekannt. Andererseits birgt das Thema eine hohe Komplexität für die Unternehmen. Kritisch ist etwa, dass man nun in der GDPR eine konkrete Strafe für Nichteinhaltung formuliert hat. Für die Unternehmen wird so transparent, welches Risiko die Regelung für sie bedeutet. Hinzu kommt, dass mit der Datenschutz-Grundverordnung auch Incompliance bestraft wird. Bisher ging man davon aus, dass bei einer konkreten Gesetzesverletzung - etwa wenn Daten gestohlen werden - eventuell eine Bestrafung nach sich zieht. Mit dem Inkrafttreten der GDPR sind die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer in Deutschland beauftragt, Audits zur Umsetzung des Gesetzes durchzuführen. So könnte im Juni theoretisch ein Auditor auftauchen und die GDPR-Compliance abfragen. Das trifft die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...