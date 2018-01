TOKIO (IT-Times) - Die japanische Messaging-App Line könnte im Begriff sein, neuester Einsteiger in das Kryptowährungs-Abenteurer zu werden und einen eigenen Token herauszugeben. Der beliebte Messenger Line, der aus Japan stammt, könnte einen Einstieg in die Kryptowährungen in Betracht ziehen, so ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...