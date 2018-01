Frankfurt - Die Ölpreise stiegen am Freitagabend deutlich, so die Analysten der Commerzbank. Brent habe am Morgen fast wieder das 3-Jahreshoch bei gut 70 USD je Barrel erreicht habe. Gleiches gelte für WTI mit 64,5 USD je Barrel. Auftrieb habe ein schwächerer US-Dollar gegeben, der auf handelsgewichteter Basis auf ein 3-Jahrestief gefallen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...