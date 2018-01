Köln (ots) -



WDR 3 nimmt Opernfans mit in die berühmte Metropolitan Opera (MET). Die Samstagnachmittag-Vorstellungen in New York gehen in die 86. Saison - und das Kulturradio WDR 3 sendet ausgewählte Opern live. Dank Zeitverschiebung können sich die Hörerinnen und Hörer zur idealen Sendezeit um 19 Uhr auf fünf hochkarätige Werke in Star-Besetzung freuen.



Im Januar überträgt WDR 3 die exotische Oper "Thaïs" von Jules Massenet. Ein in Deutschland selten zu hörendes Meisterwerk, dessen französische Musiksprache Dirigent Emmanuel Villaume herausarbeiten wird. Im Februar erleben die Hörerinnen und Hörer in WDR 3 den kanadischen Dirigenten Yannick Nezet-Seguin mit seiner Interpretation von Richard Wagners "Parsifal". Ihm zur Seite stehen die berühmten Bayreuth-Sänger Klaus Florian Voigt und Evelyn Herlitzius. Im März sendet das Kulturradio WDR 3 Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" mit dem Dirigenten Marco Armiliato, der seit vielen Jahren der Fachmann fürs Italienische ist. Und für die Freundinnen und Freunde der Wiener Klassik gibt es Mozarts "Cosí fan tutte". Den krönenden Abschluss der MET-Radio-Saison in WDR 3 macht Giuseppe Verdi mit seiner Oper "Luisa Miller" nach Friedrich Schiller. Und die ist selbst für MET-Verhältnisse prominent besetzt: Am Pult steht diesmal Bertrand de Billy, einer der derzeit renommiertesten Operndirigenten. In den Hauptrollen glänzen zwei der im Moment gefragtesten Opernsänger der Welt: Sonya Yoncheva und Piotr Beczala - an der Seite von Altmeister Placído Domingo, der den Vater der Luisa spielt.



Die WDR 3 Sendetermine der Live-Opernübertragungen aus der MET im Überblick: - WDR 3 Oper live, Samstag, 20.01.2018, 19:00-22:30 Uhr: Massenet: Thaïs - WDR 3 Oper live, Samstag, 17.02.2018, 19:00-24:00 Uhr: Wagner: Parsifal - WDR 3 Oper live, Samstag, 03.03.2018, 19:00-22:30 Uhr: Puccini: Madame Butterfly - WDR 3 Oper live, Samstag, 31.03.2018, 19:00-23:00 Uhr: Mozart: Cosí fan tutte - WDR 3 Oper live, Samstag, 14.04.2018, 19:00-23:00 Uhr: Verdi: Luisa Miller



Weitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Eva Maria Wüst WDR Presse und Information 0221-220 7123 Eva-Maria.Wuest@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de