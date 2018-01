Bonn - Vor dem Hintergrund guter Konjunktur- und Inflationsdaten, die die Leitzinserwartungen zahlreicher Marktteilnehmer befeuerten, zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries am Freitag im Tagesverlauf in der Spitze um 6 Basispunkte auf 2,59% an, so die Analysten von Postbank Research.

