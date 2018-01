Frankfurt - Die jüngste Dezember-Umfrage des Instituts IHS Markit unter rund 5000 Unternehmen zeigt: Die Wirtschaft in der Eurozone läuft rund - das Zugpferd heißt Deutschland, so die Experten von DWS Investments."Die Eurozone beendet das beste Jahr seit über einem Jahrzehnt mit einem fulminanten Finale", sage Markit-Chefökonom Chris Williamson. Vor allem in der Industrie würden die Geschäfte laufen. Seit Beginn der Datenerhebung vor mehr als 20 Jahren sei laut Markit der Optimismus der Top-Manager noch nie so hoch gewesen.

