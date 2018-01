Köln - Der Sauren Global Defensiv Focus (ISIN LU1717046426/ WKN A2H7ER) entstand am 16. Dezember 2017 durch Namensänderung des Sauren Zielvermögen 2020, so die Experten von Sauren.In seiner Grundausrichtung orientiere sich der Sauren Global Defensiv Focus an dem langjährig bewährten Konzept des Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466). Allerdings würden besonders attraktive Anlageideen beim Sauren Global Defensiv Focus eine höhere Gewichtung erfahren. Die Anzahl der Zielfonds sei somit geringer als beim Sauren Global Defensiv. Insgesamt biete auch das Portfolio des Sauren Global Defensiv Focus eine hohe Diversifikation.

