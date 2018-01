Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) will sich für ein abschließendes Urteil über die seit Anfang Januar geltende Finanzmarktrichtlinie Mifid 2 noch Zeit geben. In ein paar Monaten werde man wissen, "ob die berechtigte Zielsetzung, den Verbraucherschutz zu erhöhen, und der entsprechende Aufwand tatsächlich korrelieren", sagte Bdb-Geschäftsführer Andreas Krautscheid, "oder ob das, was an zusätzlichem Verbraucherschutz erreicht werden sollte, durch einen unangemessenen Aufwand sogar konterkariert wird."

Der Bankenverband, den Krautscheid seit Jahresanfang als Hauptgeschäftsführer gemeinsam mit Christian Ossig leitet, beziffert die Kosten der Mifid-Umsetzung für den deutschen Bankensektor auf 1 Milliarde Euro. "Das müssen die Banken erst einmal verdienen", neben den anderen notwendigen Investitionen etwa für die Digitalisierung, so der Funktionär.

Derzeit sehe er die Probleme bei der Mifid-Umsetzung noch als Kinderkrankheiten. "Aber wenn aus den Kinderkrankheiten Strukturprobleme werden, dann werden wir laut werden müssen", sagte Krautscheid beim Neujahrsempfang des Verbandes in Frankfurt

January 15, 2018

