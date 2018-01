Carillion ist der zweitgrößte Baudienstleister Großbritanniens. Der Konzern baute Stadien und Museen, lieferte Essen an Schulkinder aus - und ist nun insolvent. Der Kollaps zieht auf der Insel weite Kreise.

Die Liste der Probleme der britischen Premierministerin Theresa May ist ein Stück länger geworden: Am Montag hat der britische Bau- und Dienstleistungsgigant Carillion Konkurs angemeldet. Und auch wenn der Name Carillion sogar vielen Briten kein Begriff ist, hat dieser Schritt weitreichende Konsequenzen - für britische Schulkinder und Gefängnisinsassen ebenso wie für die britische Wirtschaft und Politik.

Denn Carillion war in unzähligen Geschäftsfeldern aktiv: Das Unternehmen, das 1999 aus dem traditionsreichen Konzern Tarmac hervorgegangen war, baute prestigeträchtige Großprojekte wie etwa das Londoner Museum Tate Modern oder die Erweiterung der Royal Opera und des Fußballstadions in Liverpool. Noch in den letzten Monaten konnte Carillion staatliche Aufträge ergattern, unter anderem für das in der Planung befindliche Vorzeigeprojekt HS2, einer Hochgeschwindigkeitsbahn, die von London nach Birmingham fahren soll.

Darüber hinaus war Carillion verantwortlich für die Signalposten und Weichen der Bahn, für den Betrieb von Gefängnissen, die Reinigung und Essensversorgung von Krankenhäusern. Jeden Tag lieferte das Unternehmen 32.000 Mittagessen an britische Schulen. Auch im Ausland war ...

