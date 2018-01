Wien - Die Fondsgesellschaft BlackRock verwaltet erstmals mehr als sechs Billionen US-Dollar, so die Experten von "FONDS professionell".Per Ende Dezember hätten 6,29 Billionen Dollar in den Portfolios, Indexfonds und ETFs des Asset-Management-Giganten gelegen. Über das gesamte Jahr 2017 hätten Anleger dem Riesen 367 Milliarden Dollar frisches Geld anvertraut. Der Großteil davon sei erneut in passive Strategien geflossen. Allein auf die Sparte für börsengehandelte Indexfonds (ETFs), iShares, seien 245 Milliarden Dollar entfallen. Herkömmliche Indexfonds hätten 49 Milliarden Dollar eingesammelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...