Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Velosan, deutscher Hersteller

hochwertigen Kochgeschirrs, stellte auf der IMM Cologne 2018, eine

weltweit führende Einrichtungsmesse, seine neue Duke of

Windsor-Kollektion vor. Die optimale Kochleistung und

gesundheitlichen Vorteile der Produktreihe zog die Aufmerksamkeit der

Besucher auf sich. Zu den hervorstechendsten Merkmalen der Kollektion

gehören:



- Unbeschichtete Antihaft-Oberfläche



Die Oberfläche der gusseisernen Töpfe besteht aus natürlichen

Partikeln, die winzige Poren auf der Oberfläche entstehen lassen.

Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensmittelzutaten den

Boden des Topfes berühren, minimiert und ein Haftenbleiben der

Zutaten verhindert. Das umweltgeprüfte Pflanzenöl, mit dem die

Oberfläche versehen ist, dient als natürliches Klebemittel, das sich

nicht abnutzt und somit die ausgezeichneten Antihafteigenschaften des

Kochgeschirrs unterstützt.



- Reine, gesundheitsfördernde Mineralstoffe



Velosan, gegründet 1896 in Deutschland, ist die weltweit älteste

Marke für luxuriöses Kochgeschirr aus Gusseisen, die sich besonders

aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile einen Namen gemacht hat.

Velosan stellt Produkte her, die durch die Verwendung natürlicher,

reiner und schadstofffreier Seesalze und Eisenerze, die

ausschließlich auf dem deutschen Heimatmarkt auffindbar sind, von

großem gesundheitlichen Nutzen sind. Die Erze sind reich an

hochwertigen und seltenen Spurenelementen.



- Robuste und langlebige Produkte durch hohe Gießtemperaturen



Durch das Schmelzen und Formen hochwertigsten Gusseisens in einem

Schmelzofen bei 1500ºC, nach einem Herstellungsprozess, der Wind- und

Wasserkraft wirksam einsetzt, ist das Unternehmen seinem Versprechen,

gesundheitsfördernde Produkte für den Käufer herzustellen, auch in

seiner neuen Kollektion treugeblieben. Jedes Produkt musste 126

Prozesse durchlaufen, bevor es strengen Testdurchläufen ausgesetzt

wurde. Alle Produkte sind mit einer 50-Jahres-Garantie versehen.



- Zügige Wärmeübertragung, unabhängig von der Art der verwendeten

Herdplatte



Das neue Velosan-Kochgeschirr ist mit einem 6mm-dicken Boden mit

schraubenartigen Mikrorillen ausgestattet, was die Wärmeübertragung

um 300 Prozent verbessert. Die rapide Wärmeübertragung, die aus dem

Herstellungsprozess resultiert, garantiert, dass ein Gericht bei

einer konstantbleibenden Temperatur innerhalb von drei Minuten

zubereitet werden kann. Somit wird die Zubereitungszeit bedeutend

verringert, was ein kulinarisches Erlebnis von Aroma und Frische

verspricht.



