HEROGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Schaeffler hat im vergangenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 5,9 Prozent auf 14 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Schaeffler selbst hatte mit einem währungsbereinigten Wachstum von 4 bis 5 Prozent gerechnet. Dazu trug ein starkes viertes Quartal mit einem währungsbereinigten Erlösplus von 8,5 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro bei.

Zu der positiven Entwicklungen hätten beide Sparte - Automotive und Industrie - beigetragen, hieß es. Bei Schaeffler herrscht Zuversicht für weiteres Wachstum: "Wir gehen davon aus, dass sich die positive Umsatzentwicklung auch in 2018 fortsetzt", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld. Schaeffler will am 7. März die ausführlichen Geschäftszahlen vorlegen./nas/jha/

ISIN DE000SHA0159

AXC0183 2018-01-15/15:15