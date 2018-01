Am vergangenen Freitag wurden die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus den USA veröffentlicht. Diese geben regelmäßig einen Hinweis darauf, ob die US-Notenbank näher an ihrem Inflationsziel rückt. Daraus können wiederum in gewissem Maße, Rückschlüsse auf die zukünftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...