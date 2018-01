Die nachfolgend aufgeführten Parameter sollten bei jedem LED-Projekt mit betrachtet werden. Hierbei spielt die Art des Projektes für alle Parameter generell zwar eine geringere Rolle, aber jeder einzelne Parameter könnte entscheidend für das entsprechende Projekt sein. Deshalb sollte der Projektleiter für sich festlegen, welche Kriterien für ihn relevant sind.

Blindleistung muss bezahlt werden

Fangen wir mit der Anschlussleistung und der Wirkleistung an. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass LED-Leuchten bei gleichem Lichtstrom eine geringere Wirkleistung beziehen als vergleichbare konventionelle Leuchten. Die daraus resultierende Annahme: Der Nutzer spart aufgrund der LED-Leuchten in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Geld ein. Aber große Unternehmen mit einem hohen Stromverbrauch zahlen, im Gegensatz zur Privatperson, auch verbrauchte kWh in Blindleistung.

Blindleistung entsteht bei Wechselspannungsnetzen wenn der abgefragte Strom einer Leuchte phasenverschoben zur bereitgestellten Spannung ist. Die Ursache hierfür ist u.a. in Eingangskondensatoren der Treiber oder in den Spulen von Vorschaltgeräten zu finden. Wie das Bild?1 zeigt, steigt die Blindleistung mit zunehmender Phasenverschiebung.

Die Blindleistung kann in extremen Fällen hierbei sogar die Wirkleistung übersteigen. In konventionellen Leuchten war dies der Fall, wenn die »Drossel« nicht mit einem parallelen Kondensator kompensiert wurde. Bei elektronischen Geräten geben die Hersteller nur selten die Blindleistung oder die Phasenverschiebung direkt an, dafür jedoch den Cosinus dieser Verschiebung. Dieser wird direkt als cos?(f) oder »Powerfaktor« angegeben - nicht zu verwechseln mit dem Leuchtenwirkungsgrad.

Beträgt der Powerfaktor 1, ist die Phasenverschiebung somit gleich Null, und keine Blindleistung entsteht. Dies trifft im Normalfall allerdings nur auf ideale Geräte wie Glühlampen zu, in der keine Kondensatoren oder Spulen verbaut sind. LED-Leuchten, die häufig eine Vielzahl von elektrischen Komponenten enthalten, können deshalb eine höhere Blindleistung haben als eine im Lichtstrom vergleichbare konventionelle Leuchte, und somit zu einer höheren finanziellen Belastung führen.

Die Blindleistung muss also ebenfalls betrachtet werden, um eine verlässliche wirtschaftliche Aussage zu treffen. Um diese Phasenverschiebung möglichst gering zu halten, findet eine so genannte Powerfaktorkorrektur (PFC) statt. Die PFC wird technisch aber meist durch weitere Kondensatoren gelöst. Daher kann dies zu Situationen führen, in denen man weitere Parameter beachten muss, z.?B. den Einschaltstrom, welcher später in diesem Artikel betrachtet wird.

Oberschwingungen können Störungen verursachen

Weitere Parameter, die im Zusammenhang mit verschiedenen Phasenverschiebungen zu untersuchen sind, sind (Ober-)Schwingungen, welche durch die Elektronik erzeugt werden. Netzteile von Leuchten, aber auch von anderen elektrischen Geräten, arbeiten bei einem »sauberen« Netz mit wenig Oberschwingungen effizienter. Dort, wo man z.?B. Messequipment verwendet, können Oberschwingungen im extremen Fall auch einen Einfluss auf Messergebnisse haben. Meist sind diese Oberschwingungen hochfrequent, also einem Bereich über 50?Hz.

Bild?2 zeigt den Strom- und Spannungsverlauf einer LED-Leuchte. Es ist deutlich zu erkennen, wie verrauscht das Signal und somit die Abfrage des Stroms ist. Diese hochfrequenten Oberschwingungen können zu Störungen in anderen Geräten führen.

Aber nicht immer sind Oberschwingungen und Schwingungen so leicht als solche zu erkennen. Das Bild?3 zeigt eine weitere LED-Leuchte mit einem deutlich anderen Strom- und Spannungsverlauf. Auch der in diesem Diagramm gezeigte Stromverlauf ist nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...