=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer", Karlsruhe 10:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere, Vorstellunger neuer Asylzahlen, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 11:00 GB/Siemens AG, Capital Market Day Healthineers, London *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 EU/European Court of Auditors, Bericht über die operative Effizienz der EZB-Krisenpolitik für Banken, Frankfurt *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis 13:30 DE/IG Metall, Jahres-PK, Frankfurt *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +18,5 zuvor: +18,0 15:00 DE/Fraktionen im Bundestag, Sitzungen, Berlin - DE/Uniper SE, Fristende zur Aktien-Andienung im Rahmen der Offerte von Fortum - CA/Internationales Außenministertreffen zur Nordkorea- Krise, Vancouver ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.