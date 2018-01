BERLIN/MÜNCHEN (Dow Jones)--Die CSU-Führung hat nach der Einigung am Freitag offiziell für Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition gestimmt. Das verkündete Generalsekretär Andreas Scheuer in München. Der Vorstand habe ein klares Votum abgegeben, sagte er und rief gleichzeitig die SPD zur Ordnung.

"Wir wollen darauf hinwirken, dass die SPD nicht alles schlecht redet", meinte der CSU-General. Scheuer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten zuvor die Genossen verbal attackiert ("Zwergenaufstand"), nachdem aus der Partei Forderungen nach Nachverhandlungen des Sondierungskompromisses laut wurden. Das sorge für Unverständnis, nachdem "man Stunden zusammengesessen ist", so Scheuer.

Sein Parteichef Horst Seehofer hatte zuvor ebenfalls an die Genossen appelliert. "Man kann jetzt nicht hinterher das alles wieder in Frage stellen", betonte der bayerische Ministerpräsident.

Am Wochenende hatten führende SPD-Politiker verlangt, in den anstehenden Koalitionsverhandlungen doch noch einmal über die während der Sondierungen herausgefallene Bürgerversicherung im Gesundheitssystem oder die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund zu diskutieren.

Unterdessen sind die Sozialdemokraten bei der Bürgerversicherung zurückgerudert. "Ich glaube nicht, dass wir an dieser Stelle Erfolg haben können", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil im Fernsehsender N24. Die Bürgerversicherung soll Schluss machen mit der Zwei-Klassen-Behandlung bei Ärzten und im Krankenhaus und würde praktisch das Aus für die private Krankenversicherung bedeuten.

Die SPD wird am Sonntag auf einem Parteitag in Bonn darüber entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten wird. Die Parteijugend der Jusos und Teile der SPD-Linken sind dagegen. Fraktionschefin Andrea Nahles warnte nun davor, alles madig zu machen. "Das Urteil der Jusos, zumindest von vielen, stand schon fest", kritisierte Nahles im Deutschlandfunk. "Damit kann ich nicht arbeiten."

