Der EUR/USD konnte seine Gewinne der vergangenen Woche ausbauen, aber die bullish Dynamik kam vor der 1,23 zum Erliegen. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,63% bei 1,2274. Am letzten Freitag konnte die fünfte Woche in Folge mit einem Gewinn beendet werden, da der USD Verkaufsdruck am Montag anhält. Der US Dollar Index bewegte sich zuletzt seitwärts, ...

