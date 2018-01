Der Norden und Süden Koreas nähern sich weiter an. Nachdem beide Staaten bereits vereinbart hatte, dass der Norden Sportler zu den Olympischen Spielen in den Süden schickt, soll nun auch ein Orchester entsandt werden.

Das im Streit über sein Raketenprogramm international weitgehend isolierte Nordkorea wird zu den im kommenden Monat in Südkorea beginnenden Olympischen Winterspielen auch ein Orchester entsenden. Rund 140 Musiker sollten in der Hauptstadt Seoul und in der nahe des Olympiaorts Pyeonchang gelegenen Stadt Gangneung ...

