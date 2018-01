BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sowohl die CDU- als auch die CSU-Spitze wollen noch am Sonntagabend direkt nach der Entscheidung des SPD-Parteitags zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über die Konsequenzen beraten. Die Mitglieder von CDU-Präsidium - der engsten Runde um Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel - und -Vorstand wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Montag zu abendlichen Sitzungen eingeladen. Damit soll sichergestellt werden, dass die CDU-Führung rasch auf die Entscheidungen der SPD-Delegierten in Bonn reagieren kann.

Bei der CSU trifft sich das Präsidium am Sonntagabend in München. Das kündigte Generalsekretär Andreas Scheuer nach einer Vorstandssitzung der Partei an.

Auch nach den erfolgreichen Sondierungen und dem Votum der SPD-Spitze für Verhandlungen über eine große Koalition scheint angesichts anhaltender interner Kritik bei den Sozialdemokraten ein Platzen der Koalitionsverhandlungen nicht ausgeschlossen. Wenn es aber grünes Licht der SPD geben sollte, wollen CDU und CSU vorbereitet sein, um die Gespräche mit den Sozialdemokraten über eine Regierungsbildung so rasch wie möglich fortzusetzen./bk/ctt/DP/das

AXC0195 2018-01-15/15:50