Der Fiat-Chrysler-Chef sucht nach einem Nachfolger und gibt ehrgeizige Ziele aus. Die Marke Jeep soll den Gewinn des Gesamtkonzerns in ungekannte Höhen bringen. Bei Ferrari will Sergio Marchionne aber weitermachen.

Sergio Marchionne, Chef von Fiat-Chrysler, glaubt fest daran, die Profitabilität des Konzerns mit Automarken wie Fiat, Alfa Romeo, Chrysler und Jeep verdoppeln zu können. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte er auf der Automesse in Detroit, dass dies vor allem gelinge können, indem das Potenzial der Jeep-Geländewagen genutzt werde. Die Aktien des Unternehmens kletterten am Montag um bis zu 2,7 Prozent auf 19,65 Euro und erreichten damit ein Rekordhoch.

Jeep steht für geländegängige Fahrzeuge und habe die Möglichkeit, bis zu 20 Prozent des weltweiten Markts für SUV für sich zu vereinnahmen. Hinzu komme ein Schub dank der gesenkten US-Unternehmenssteuern. Marchionne versicherte zudem, dass er Anfang 2019 nach dann 15 Jahren an der Konzernspitze zurücktreten werde und auf eine interne Nachfolgeregelung setze.

Marchionne ist es gelungen, Fiat von einem nahe der Pleite operierenden europäischen Hersteller zunächst durch die Fusion mit Chrysler in einen global relevanten Hersteller zu transformieren. Auch wenn der Konzern im Vergleich zu Volkswagen ...

