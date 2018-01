BMW rechnet für 2018 mit weiterem Wachstum. Der Absatz des Konzerns, zu dem auch die Marken Mini und Rolls-Royce gehören, werde in diesem Jahr weltweit um bis zu fünf Prozent zulegen, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter am Montag auf der Automesse in Detroit. 2017 hatte der Oberklasse-Autobauer insgesamt knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert...

