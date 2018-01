Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 18. Januar 2018 (Woche 3)/15.01.2018



20.15 SR: SAARTALK



Gäste: Prof. Dr. Dirk van den Boom, Isabelle Maras und Jo Leinen



04.40 SR: SAARTALK (WH) Gäste: Prof. Dr. Dirk van den Boom, Isabelle Maras und Jo Leinen



Freitag, 02. Februar 2018 (Woche 5)/15.01.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die Liebe geht



Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase - so fängt alles an. Es folgt im Idealfall eine Beziehung mit dem Traumpartner, glücklich, verlässlich und erfüllend. Doch was, wenn die Liebe, anders als erhofft, nicht ewig hält? Ob nach längerer oder kürzerer Zeit - in vielen Beziehungen kommt irgendwann der Punkt, an dem die Liebe verloren geht. Oft schleichend und kaum spürbar, manchmal auch mit einem Paukenschlag. Viele Paare entscheiden sich dann, ihre Beziehung nicht kampflos aufzugeben. Sie halten an ihrer Liebe fest, arbeiten an ihrer Partnerschaft und raufen sich wieder zusammen. Doch in vielen Fällen ist eine Trennung unvermeidlich. Fehlt die Basis, ist die Liebe gänzlich verloren oder das Vertrauen verletzt, dann ist plötzlich alles aus. Das "Wir" gibt es nicht mehr, aus einem Leben werden wieder zwei. Nicht immer gelingt es dann, in Freundschaft und Respekt auseinanderzugehen. So manche große Liebe endet in Schlammschlacht und Rosenkrieg. Erbittert wird um jeden Cent, ja sogar um die Lieblingsvase und die gemeinsame Katze gestritten. Hinzu kommt oft ein Kampf ums Sorgerecht. Was bedeutet es für Kinder, die Trennung ihrer Eltern mitzuerleben? Plötzlich gibt es kein gemeinsames Zuhause mehr, nicht mehr die Familie, die man bisher kannte. Und als würde die innere Zerrissenheit zwischen Mutter und Vater nicht genügen, machen die zerstrittenen Eltern ihre Kinder nicht selten zum Spielball der eigenen Interessen. Wie gehen Mernschen damit um, wenn sie die Liebe füreinander verlieren? Wann ist eine Trennung der richtige Weg? Und wie gelingt Trennung - für alle Beteiligten?



23.30 Die Mathias Richling Show



Er kann sie alle imitieren, niemand ist vor ihm sicher - Mathias Richling parodiert in seiner Show Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts hat die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen. Sie sind ferngeblieben, also spielt Richling seine Gäste kurzerhand selbst. Ob Angela Merkel, Jogi Löw oder Horst Lichter und Johann Lafer - diese Selbstgespräche zeigen, was das Land gerade bewegt. Vor allem Richlings Darstellung von Baden-Württembergs Landesvater Winfried Kretschmann und dessen "Regierungspraktikanten" Thomas Strobl gehört zu seinen neuesten Klassikern. So wechseln sich Parodien und Einspielfilme ab und ergeben eine durchgehend unterhaltsame halbe Stunde mit einem Titan des deutschen Kabaretts.



Samstag, 10. Februar 2018 (Woche 7)/15.01.2018



18.15 RP: Närrische Wochen im Südwesten



Mainz bleibt Mainz - Der närrische Abend im Schloss Moderation: Ulrike Nehrbaß



Die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" zieht in jedem Jahr prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur an. Das Kurfürstliche Schloss in Mainz betreten alle über den roten Teppich im Foyer des Hauses. Von dort berichtet Moderatorin Ulrike Nehrbaß. Sie stellt die Prominenten vor, zeigt ihre Outfits und fragt nach den Erwartungen der Gäste. Im Anschluss wagt sie einen Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten Fastnachtssitzung im deutschen Fernsehen.



Freitag, 16. Februar 2018 (Woche 7)/15.01.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Keine Rücksicht, kein Respekt - werden wir immer asozialer?



Pöbeleien, Beleidigungen und Bedrohungen gehören heute für viele Polizisten, Lehrer und Rettungskräfte zum Alltag. Sie werden verhöhnt und beschimpft, körperliche Übergriffe häufen sich. Auch im Internet tut sich ein riesiger Sumpf der Verachtung auf. Ohne Skrupel wird unter dem Deckmantel der Anonymität dem Hass auf Andersdenkende freien Lauf gelassen. Es scheint, als haben Mangel an Respekt und eine zunehmende Rücksichtlosigkeit in unserer Gesellschaft eine neue Dimension erreicht. Und dieses Verhalten zieht sich durch alle Schichten. Es ist eben nicht immer nur der Bildungsverlierer aus sozial schwierigen Verhältnissen, sondern genauso der Wohlstandspross aus angeblich bestem Hause. Mit einer Überheblichkeit und elitärem Gebaren geht er ganz automatisch davon aus, dass ihm qua Geburt Sonderregelungen zustünden. "Das gilt doch nicht für mich" - diese weit verbreitete Haltung haben auch die gestressten, gehetzten und oft gereizte Eltern, die ihr Auto unmittelbar vor der Kita in der Feuergasse parken, damit sie ohne viel Zeitverlust ihre Kleinen abgeben können. Auch im Sport ist eine deutliche Verrohung spürbar. Immer mehr Schiedsrichter fühlen sich bedroht und Aggressionen ausgesetzt. Dabei soll es doch gerade im Freizeitbereich um Erholung, Stressabbau und Spaß gehen. Anstand, Höflichkeit, Herzenswärme - generell ein Denken im "Wir" scheint immer mehr abhanden zu kommen. Stattdessen machen sich Rücksichtslosigkeit, Egoismus und Ignoranz in den verschiedensten Lebensbereichen unserer Gesellschaft breit. Warum nimmt die Gewaltbereitschaft zu und die Empathie ab? Tolerieren wir zu viel? Was muss anders werden?



Mittwoch, 21. Februar 2018 (Woche 8)/15.01.2018



Tagestipp



22.00 "mal ehrlich...droht uns der Pflege-Kollaps?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Überlastete, mies bezahlte Pflegerinnen und Pfleger; abgeschobene, oft sogar misshandelte Patienten; von der Bürokratie gequälte Menschen, die Angehörige zuhause pflegen. Die Liste der Negativmeldungen rund um das Thema Pflege ist lang. Und die Zahl der Pflegebedürftigen in der aktuell alternden Gesellschaft steigt rasant. Es gibt aber auch Positivbeispiele: Einrichtungen, in denen Pflege mit Würde und Respekt verknüpft sind. Moderator Florian Weber spricht mit vielen Betroffenen, mit Experten und mit Politikern in seinem Bürgertalk "mal ehrlich..." über unterschiedliche Aspekte des Themas Pflege: "mal ehrlich... droht uns der Pflegekollaps?"



Freitag, 23. Februar 2018 (Woche 8)/15.01.2018



Nachgelieferten Untertitel beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Demenz bis Parkinson - wenn die Krankheit mich verändert



