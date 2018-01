Es hieß stets, dass es der nächsten Generation besser gehen solle, als der ihrer Eltern - und wie eine IW-Studie zeigt, gelingt das auch meistens. Das Problem: Die Studienautoren übergehen weite Teile der Gesellschaft.

Vom Tellerwäscher zum Millionär, das war einmal der Traum und das Versprechen an viele Kinder in den USA. Heute wird es nur noch selten Wirklichkeit, fand der Ökonom Raj Chetty Anfang des vergangenen Jahres heraus; zum Entsetzen vieler US-Amerikaner. Auch in Deutschland fürchten viele eine ähnliche Entwicklung. Reich bleibt reich, und arm bleibt arm, besagen etwa die Studien zur Ungleichheit von Ökonomen um den Franzosen Thomas Piketty. Das Reizthema hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) motiviert, die Einkommensentwicklung Älterer und Jüngerer miteinander zu vergleichen. Ergebnis: Die meisten Söhne, 63 Prozent, verdienen mehr als ihre Väter. "Das Aufstiegsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft hat Bestand", schließt IW-Chef Michael Hüther daraus, der die Studie am Montag vorstellte.

Vor einigen Jahren kam eine Studie des DIW-Instituts jedoch zu einem gegensätzlich erscheinenden Ergebnis, zumindest auf den ersten Blick: "Wenig Chancengleichheit in Deutschland: Familienhintergrund prägt eigenen ökonomischen Erfolg", lautete ihr Titel im April 2013. Doch wie so oft bei ökonomischen Studien: Es stimmt wohl beides. Denn es kommt immer darauf an, was genau untersucht worden ist. Das DIW etwa fand ...

